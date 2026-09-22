Tomás Zambrano impulsa plan de lectura de la Biblia en escuelas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó ante la Cámara Legislativa una iniciativa de ley orientada a instruir a la Secretaría de Educación para que diseñe e implemente un Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en los centros educativos de Honduras.
La propuesta tiene como objetivo establecer un marco para desarrollar acciones relacionadas con la lectura de la Biblia y la promoción de valores entre los estudiantes de los diferentes centros educativos del país.
De acuerdo con la iniciativa, el plan estaría dirigido a fortalecer la formación integral de la niñez y juventud hondureña, como complemento al proceso de enseñanza académica.
El proyecto plantea que la Secretaría de Educación sea la encargada de elaborar los mecanismos y acciones necesarios para la implementación del plan dentro del sistema educativo nacional, tomando en cuenta las características y necesidades de los estudiantes.
La iniciativa también contempla que la lectura de la Biblia y la formación en valores sean incorporadas como herramientas orientadas al fortalecimiento de principios en las nuevas generaciones.
El planteamiento de Zambrano será sometido al proceso de análisis dentro del Congreso Nacional antes de que pueda avanzar hacia una eventual discusión y aprobación en el pleno legislativo.
Iniciativa será analizada por comisión
La propuesta fue remitida a la Comisión de Educación para su respectivo análisis y dictamen. La comisión es presidida por el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Arnold Burgos.
Burgos tendrá a su cargo coordinar el estudio de la iniciativa y presentar los avances correspondientes sobre el contenido de la propuesta y los aspectos contemplados en el plan nacional.
Zambrano solicitó a la comisión avanzar con el análisis del proyecto y presentar el dictamen en los próximos días, con el propósito de que la iniciativa pueda continuar con el procedimiento legislativo.
El proyecto deberá ser discutido posteriormente por el pleno del Congreso Nacional y, de obtener los votos requeridos, podría convertirse en una disposición aplicable dentro del sistema educativo hondureño.
La propuesta se suma al proceso que el Congreso Nacional ha desarrollado durante 2026 alrededor de la lectura de la Biblia en los centros educativos.
En febrero, una comisión especial inició la socialización de la iniciativa con representantes de iglesias, padres de familia y autoridades educativas.
Durante ese proceso, el diputado Arnold Burgos señaló que la propuesta no tendría carácter obligatorio y que se respetaría la decisión de los padres de familia que no deseen que sus hijos participen.
La iniciativa presentada ahora plantea la elaboración de un Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores, cuyo contenido y mecanismos de aplicación deberán ser definidos durante el proceso de análisis y discusión legislativa.