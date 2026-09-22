Tomás Zambrano impulsa plan de lectura de la Biblia en escuelas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó ante la Cámara Legislativa una iniciativa de ley orientada a instruir a la Secretaría de Educación para que diseñe e implemente un Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en los centros educativos de Honduras. La propuesta tiene como objetivo establecer un marco para desarrollar acciones relacionadas con la lectura de la Biblia y la promoción de valores entre los estudiantes de los diferentes centros educativos del país.

De acuerdo con la iniciativa, el plan estaría dirigido a fortalecer la formación integral de la niñez y juventud hondureña, como complemento al proceso de enseñanza académica. El proyecto plantea que la Secretaría de Educación sea la encargada de elaborar los mecanismos y acciones necesarios para la implementación del plan dentro del sistema educativo nacional, tomando en cuenta las características y necesidades de los estudiantes.

La iniciativa también contempla que la lectura de la Biblia y la formación en valores sean incorporadas como herramientas orientadas al fortalecimiento de principios en las nuevas generaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El planteamiento de Zambrano será sometido al proceso de análisis dentro del Congreso Nacional antes de que pueda avanzar hacia una eventual discusión y aprobación en el pleno legislativo.

Iniciativa será analizada por comisión