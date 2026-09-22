Hayden Panettiere murió de una sobredosis accidental

Washington. La oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur (EE.UU.) informó este martes que la actriz Hayden Panettiere falleció por una sobredosis accidental provocada por un cóctel de sustancias que incluyó fentanilo.

Otras drogas encontradas en su organismo, además del fentanilo, fue el precursor sintético 4-ANPP, el psicotrópico alprazolam, el relajante metocarbamol y el antipsicótico quetiapina, explicó la oficina forense, que afirmó que la autopsia no reveló "ningún signo de traumatismo" que hubiera contribuido a la muerte de la intérprete que se hizo famosa por su papel de la animadora en la serie televisiva 'Héroes' (2006-2010).

El fentanilo, un potente opioide sintético utilizado para aliviar el dolor y también como anestésico, combinado con el resto de las sustancias habría resultado letal.

Según el análisis forense en el cuerpo de Panettiere se encontraron 4-ANPP, un precursor del fentanilo que se encuentra habitualmente en algunas drogas ilegales; alprazolam, un medicamento para la ansiedad disponible bajo la marca Xanax; metocarbamol, un relajante muscular (que requiere receta para su compra) y, por último, quetiapina, un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor.