Mbappé pide ganar el Balón de Oro y revela a quién se lo dedicaría

Madrid, España.

Mientras el Real Madrid intenta sobreponerse a la derrota sufrida en el derbi madrileño, Kylian Mbappé continúa enfocado en su objetivo de conquistar el Balón de Oro. El delantero francés cerró la última temporada con números destacados vistiendo la camiseta del conjunto blanco. Marcó 42 goles, de los cuales 15 fueron en la Champions League, y además alcanzó una cifra histórica con la selección de Francia al convertirse en uno de los máximos goleadores de su país en la historia de los Mundiales, con 22 tantos.

Mbappé también tuvo un papel protagonista en el pasado Mundial, donde consiguió marcar diez goles y llevó a Francia hasta las semifinales. Sin embargo, el combinado francés quedó eliminado frente a España en esa instancia. Ante este panorama, el atacante del Real Madrid reconoció que sería una decepción no quedarse con el Balón de Oro después de los logros alcanzados durante el último curso, aunque dejó claro que no está dispuesto a cambiar su manera de ser para conseguir el reconocimiento. “Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa. Nunca he buscado el consenso general. ¿Acaso no es posible? Pero es que no puedo ser otra persona. Así que no voy a intentar aprender a ser otra persona. Trato de ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos, con mis logros y mis fracasos, y así sigo adelante”, declaró Kylian. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

REVELA A QUIÉN LE DEDICARÍA EL GALARDÓN

En medio de su carrera por el Balón de Oro, Mbappé también habló sobre el vínculo que mantiene con sus raíces africanas. El capitán de la selección francesa aseguró, en una entrevista concedida a RFI, que conserva intacta su conexión con sus orígenes cameruneses y argelinos. El atacante del Real Madrid expresó además su deseo de compartir el prestigioso galardón con los aficionados del continente africano en caso de conseguirlo. “Nunca he cortado el vínculo con mis raíces y mis orígenes. Siempre he tenido una educación con cultura africana. Cada vez que voy a África siento el amor de la gente y siempre soy muy bien recibido. Espero poder regresar con el Balón de Oro y, de una manera u otra, dedicárselo también a ellos”, puntualizó.