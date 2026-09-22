Real Madrid anuncia pésima noticia sobre Valverde

Madrid, España.

Así lo confirmó este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado en el que detalló que el sustituto del jugador de Real Madrid viajará de inmediato a Miyagi (Japón) para ponerse a las órdenes del seleccionador Diego Forlán .

El centrocampista de Uruguay, Federico Valverde, se perderá por lesión los amistosos que la Celeste disputará entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre ante Japón, Corea del Sur e India y será reemplazado por el futbolista del Palmeiras brasileño Emiliano Martínez .

Valverde sufre un esquince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según han diagnosticado los servicios médicos del Real Madrid.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", informó Real Madrid en su cuenta de X.

El internacional uruguayo fue titular en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid, en el que su equipo cayó en el estadio Ryhad Metropolitano por 2-1, y se lesionó al sufrir una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee.

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Uruguay se enfrentará el 24 de septiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el 28 de septiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta.

La Celeste será dirigida por el exfutbolista Diego Forlán, quien el 6 de agosto fue nombrado nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y director técnico interino de la absoluta tras la salida del argentino Marcelo Bielsa.

Los tres amistosos de la fecha FIFA serán los primeros que la Celeste jugará tras haber participado en el Mundial de 2026, en el que se despidió en la fase de grupos tras igualar con Arabia Saudí y Cabo Verde y de caer frente a España.