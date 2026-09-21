Atlético no se queda callado y lanza fuerte ataque a las fotos de Mourinho

Madrid, España.

El Atlético de Madrid no se quedó callado y ha lanzado dicho video en respuesta a lo sucedido en conferencia de prensa con el entrenador portugués.

El equipo colchonero contraatacó a las fotos impresas que enseñó José Mourinho , entrenador del Real Madrid, para reclamar las expulsiones de Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang in Lee en el derbi de este domingo entre ambos equipos y reclamó parar el “acoso arbitral ya”.

El derbi entre el Atlético y el Real Madrid sigue desatando comentarios. Las polémicas arbitrales generaron un ida y vuelta por parte de ambos clubes y este lunes el cuadro rojiblanco respondió con un video.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club rojiblanco muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: “Stop acoso arbitral ya”.

Este domingo, tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid, Mourinho salió a la rueda de prensa y dijo: “Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -mustró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos".

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“Quien tiene que estar feliz es la gente del Atlético y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) por su designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Primero, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro, cuando según me dicen esto es 24 horas antes. Después, se mete a un árbitro de 41 años -Miguel Ángel Ortiz-, sin internacionalidades, que no será porque es un gran árbitro. Después, el pobre no ha podido con la presión. Que es una presión de los años 80, se ve muy poco en los días de hoy”, continuó.

“Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", aseguró el entrenador luso.