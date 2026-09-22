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Dolly Parton viajó hace un año a Alemania para someterse a un tratamiento contra el cáncer

La compositora de éxitos como "Jolene" o "I will always love you", que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:15 -
  • Agencia EFE
Dolly Parton viajó hace un año a Alemania para someterse a un tratamiento contra el cáncer

La artista estadounidense Dolly Parton falleció el pasado mes de agosto.

Alemania. La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ.

El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que "no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico".

La compositora de éxitos como "Jolene" o "I will always love you", que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

EFE

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Agencia EFE
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