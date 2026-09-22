Wisin ofrece beca a Aleks Syntek en La Universidad del Perreo

El cantante Aleks Syntek recibió una peculiar invitación de la Universidad del Perreo, institución creada por el reguetonero Wisin , que le otorgó una beca completa para cursar estudios y asistir en primera fila a la clase magistral del semestre.
En un comunicado dirigido a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del intérprete, el Comité de Admisiones explicó que la decisión se tomó tras una “rigurosa evaluación” de su trayectoria. La beca incluye matrícula, acceso a todas las cátedras y un asiento reservado en primera fila.
El mensaje concluye con una bienvenida: “Aquí se viene a aprender, a sudar ya perrear con honores”.
La invitación llega después de las recientes polémicas de Syntek, quien durante el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez criticó al reguetón ya artistas como Bad Bunny , lo que generó abucheos del público. Tras el incidente, el cantante aseguró en redes sociales que “la calma llegará de nuevo” y anunció que se alejará temporalmente de México por motivos de “salvación mental y espiritual”.
Syntek ha cuestionado en varias ocasiones el impacto de los algoritmos y las tendencias urbanas en la industria musical. Recientemente, sin embargo, reconoció que busca acercarse a otros géneros y retomar estilos que había dejado de lado por trabajo y familia.
Aleks Syntek:»Los últimos cinco años de mi carrera han sido muy problemáticos»
Aleks Syntek:»Los últimos cinco años de mi carrera han sido muy problemáticos»
De los 35 años de carrera de Aleks Syntek, los últimos cinco han estado envueltos en escándalos y “dimes y diretes”, pero el cantante mexicano de pop rock no considera retirarse de la música y lo demuestra con el reciente lanzamiento de su disco, titulado ‘Zen’, así como con la preparación de su gira en Estados Unidos.
“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí. Esto lo adjudico a que he tenido mucho éxito, pero en este momento ya no soy artista de moda”, confiesa a EFE el productor ante polémicas como la de finales de 2025, cuando “tronó su salud” y fue ingresado a una clínica de «bienestar».
Syntek, famoso por éxitos como ‘Duele el Amor’ (2003) -que lanzó junto a la española Ana Torroja- o ‘Sexo Pudor y Lágrimas’ (1999), reconoce que pertenece a la “última generación” en la que el nombre del artista quedó en la “conciencia colectiva de la gente”, pues ahora “pegan más las canciones que las personas”.
“No creo que exista la música mala o buena, pero sí una diferencia entre la efímera y trascendente (...) El problema es que los algoritmos exigen a los nuevos artistas ser rápidos y efímeros con contenidos vulgares que son fáciles de aprender, pero también de olvidar”, destaca.
En ese sentido, explica que en México alabar el sexo, el consumo de drogas o hacer apología del delito se ha convertido en “una herramienta para atraer al público” y eso, argumenta, “nos está tronando (arruinando)” musicalmente.
“Nos estamos quedando sin verdaderos ídolos(...) Si no haces reguetón o corridos tumbados, te desechan”, afirma.