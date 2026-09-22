Wisin ofrece beca a Aleks Syntek en La Universidad del Perreo

El cantante Aleks Syntek recibió una peculiar invitación de la Universidad del Perreo, institución creada por el reguetonero Wisin , que le otorgó una beca completa para cursar estudios y asistir en primera fila a la clase magistral del semestre. En un comunicado dirigido a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del intérprete, el Comité de Admisiones explicó que la decisión se tomó tras una “rigurosa evaluación” de su trayectoria. La beca incluye matrícula, acceso a todas las cátedras y un asiento reservado en primera fila. El mensaje concluye con una bienvenida: “Aquí se viene a aprender, a sudar ya perrear con honores”. ​​​​​​

La invitación llega después de las recientes polémicas de Syntek, quien durante el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez criticó al reguetón ya artistas como Bad Bunny , lo que generó abucheos del público. Tras el incidente, el cantante aseguró en redes sociales que “la calma llegará de nuevo” y anunció que se alejará temporalmente de México por motivos de “salvación mental y espiritual”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Syntek ha cuestionado en varias ocasiones el impacto de los algoritmos y las tendencias urbanas en la industria musical. Recientemente, sin embargo, reconoció que busca acercarse a otros géneros y retomar estilos que había dejado de lado por trabajo y familia.

Aleks Syntek:»Los últimos cinco años de mi carrera han sido muy problemáticos»