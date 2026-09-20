Aleks Syntek se va de México: "Alejarme significa salvación mental y espiritual"

Ciudad de México. Aleks Syntek anunció que se alejará de México tras la fuerte polémica y los abucheos que recibió durante su presentación en los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram el 18 de septiembre de 2026, el cantautor expresó de manera contundente: "México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual".

¿Qué desató la polémica en su show?

El incidente ocurrió durante su concierto del 15 de septiembre cuando el cantante detuvo el concierto en múltiples ocasiones para reclamar al público por pedir temas de otros artistas (incluyendo una petición relacionada con Juan Gabriel) y para exigir mayor respaldo frente a las críticas que constantemente recibe.

Syntek aclaró posteriormente que su molestia también se debió a que algunos asistentes estaban arrojando elotes y cervezas hacia otras personas, poniendo en riesgo a familias y niños.