Aleks Syntek se va de México: "Alejarme significa salvación mental y espiritual"

Ciudad de México. Aleks Syntek anunció que se alejará de México tras la fuerte polémica y los abucheos que recibió durante su presentación en los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram el 18 de septiembre de 2026, el cantautor expresó de manera contundente: "México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual".
¿Qué desató la polémica en su show?
El incidente ocurrió durante su concierto del 15 de septiembre cuando el cantante detuvo el concierto en múltiples ocasiones para reclamar al público por pedir temas de otros artistas (incluyendo una petición relacionada con Juan Gabriel) y para exigir mayor respaldo frente a las críticas que constantemente recibe.
Syntek aclaró posteriormente que su molestia también se debió a que algunos asistentes estaban arrojando elotes y cervezas hacia otras personas, poniendo en riesgo a familias y niños.
@aztecanoticias Uom veram dirim da | Alex Syntek anunció que dejará de México tras las críticas que recibió por su presentación durante el Grito en la alcaldía Benito Juárez. El cantante dijo que tomó la decisión para cuidar su salud mental y espiritual. "Me hace sentir muy tranquilo saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas e inmaduras", agregó. La nota en #HechosMeridiano #AleksSyntek #GritoDeIndependencia #BenitoJuárez ♬ sonido original - Azteca Noticias
Tras el show, el músico explotó en redes sociales acusando a ciertos medios de "monetizar con mentiras" y criticó que la industria del entretenimiento premie a "gente malandra" mientras se desprecia a los verdaderos artistas.
Hasta el momento, el compositor no ha especificado la fecha exacta de su partida ni cuánto tiempo planea permanecer fuera de México, pero ha dejado claro que la decisión está motivada principalmente por el cuidado de su salud mental.