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Capturan a hermanas señaladas de planificar asesinato de Ingrid Fúnez en Tocoa

Según las investigaciones de la DPI, las detenidas habrían contratado a dos jóvenes para ejecutar el crimen de Ingrid Corina Fúnez

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 11:29 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a hermanas señaladas de planificar asesinato de Ingrid Fúnez en Tocoa
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en las últimas horas a dos hermanas señaladas como presuntas autoras intelectuales del asesinato de Ingrid Corina Fúnez Mendoza, ocurrido en el sector de La Abisinia, en Tocoa, Colón.
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Las detenidas fueron identificadas como Marlen Jackeline Molina Flores, de 26 años, y Leiry Nohemy Molina Flores, de 21 años, quienes fueron localizadas en el barrio Las Brisas de Tocoa, informó la Policía Nacional.
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Según las diligencias de la DPI, el posible móvil del crimen estaría relacionado con un conflicto pasional originado meses atrás, debido a una supuesta disputa y celos vinculados con la pareja sentimental de una de las ahora detenidas.
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De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las dos mujeres habrían planificado el asesinato y presuntamente contratado a dos hombres para que ejecutaran el ataque contra Fúnez.
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El crimen ocurrió cuando Ingrid Corina Fúnez se encontraba en su lugar de trabajo en el sector de La Abisinia. De acuerdo con la información preliminar, dos jóvenes llegaron al lugar y uno de ellos ingresó para dispararle a corta distancia antes de huir de la escena.
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Las investigaciones establecieron que uno de los presuntos agresores habría manifestado a la víctima que les habían pagado 20,000 lempiras para quitarle la vida, elemento que ahora forma parte de las diligencias para esclarecer el caso.
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Minutos después del asesinato, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo de búsqueda que permitió detener a dos hombres de 20 y 19 años, quienes son señalados como presuntos autores materiales del crimen.
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Los dos jóvenes, al igual que las hermanas Molina Flores, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su grado de responsabilidad en el hecho.
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La DPI continúa con las investigaciones para recopilar elementos que permitan establecer cómo se habría planificado el crimen, la participación de cada uno de los sospechosos y si existen otras personas involucradas.
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Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen como principal línea investigativa el supuesto conflicto pasional y el pago de dinero para ejecutar el asesinato de Ingrid Corina Fúnez.
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