Capturan a hermanas señaladas de planificar asesinato de Ingrid Fúnez en Tocoa

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en las últimas horas a dos hermanas señaladas como presuntas autoras intelectuales del asesinato de Ingrid Corina Fúnez Mendoza, ocurrido en el sector de La Abisinia, en Tocoa, Colón.
Las detenidas fueron identificadas como Marlen Jackeline Molina Flores, de 26 años, y Leiry Nohemy Molina Flores, de 21 años, quienes fueron localizadas en el barrio Las Brisas de Tocoa, informó la Policía Nacional.
Según las diligencias de la DPI, el posible móvil del crimen estaría relacionado con un conflicto pasional originado meses atrás, debido a una supuesta disputa y celos vinculados con la pareja sentimental de una de las ahora detenidas.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las dos mujeres habrían planificado el asesinato y presuntamente contratado a dos hombres para que ejecutaran el ataque contra Fúnez.
El crimen ocurrió cuando Ingrid Corina Fúnez se encontraba en su lugar de trabajo en el sector de La Abisinia. De acuerdo con la información preliminar, dos jóvenes llegaron al lugar y uno de ellos ingresó para dispararle a corta distancia antes de huir de la escena.
Las investigaciones establecieron que uno de los presuntos agresores habría manifestado a la víctima que les habían pagado 20,000 lempiras para quitarle la vida, elemento que ahora forma parte de las diligencias para esclarecer el caso.
Minutos después del asesinato, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo de búsqueda que permitió detener a dos hombres de 20 y 19 años, quienes son señalados como presuntos autores materiales del crimen.
Los dos jóvenes, al igual que las hermanas Molina Flores, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su grado de responsabilidad en el hecho.
La DPI continúa con las investigaciones para recopilar elementos que permitan establecer cómo se habría planificado el crimen, la participación de cada uno de los sospechosos y si existen otras personas involucradas.
Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen como principal línea investigativa el supuesto conflicto pasional y el pago de dinero para ejecutar el asesinato de Ingrid Corina Fúnez.