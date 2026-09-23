Cristiano Ronaldo, los 1.000 goles y su retiro: "Sé que mucha gente quiere que me vaya ya..."

Lisboa, Portugal.

"Quiero llegar y voy a llegar" a los 1.000 goles, aseguró este miércoles Cristiano Ronaldo, quien, además, confía en alcanzar esta marca mientras juegue con la Selección de Portugal.

"Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos", afirmó Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa celebrada en el escenario principal del Portugal Football Summit, en Oeiras, a las afueras de Lisboa.

Cristiano Ronaldo suma 979 goles marcados a lo largo de su carrera, de los cuales 450 con el Real Madrid y 146 con la selección portuguesa, con la que desea alcanzar este nuevo récord en su carrera.

Le gustaría marcarlo, eso sí, con la selección nacional... y siente que sigue sumando. Pero tiene claro que, "cuando sienta que no estoy haciendo nada, haré las maletas". "Solo pienso en el presente... Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome".

"Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...", declaró.

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La incógnita sobre el final de la carrera de Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue un tema recurrente a lo largo de la rueda de prensa, aunque el exatacante madridista asegura que no lo sabe y que solo busca "vivir el momento".

"No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año", opinó.

Confesó que pensó retirarse tras el Mundial 2026. "Siempre estoy pensando en mis decisiones. Pero elegí continuar. Hablé con el presidente y el entrenador, y cuentan conmigo".

Cristiano se encuentra concentrado con la Selección de Portugal para comenzar este jueves la defensa del título de la Liga de las Naciones contra Gales, en lo que supondrá el inicio de una nueva era en el combinado, ahora dirigido por el técnico Jorge Jesus, que sucede al español Roberto Martínez.

El delantero portugués quiso "felicitar al entrenador Martínez por el trabajo realizado en la selección" y consideró que el nuevo preparador, que le dirigió la temporada pasada en el Al Nassr, fue "una elección perfecta".

Además, dejó claro que está dispuesto a todo lo que Jorge Jesus necesite de él, "ya sea para entrar, para salir o para no jugar".

"Creo que vengo a la selección porque soy un valor añadido en mi club, y puedo trasladar eso a la selección -dijo- (...) Quiero ayudar con lo que pueda aportar, no por mi currículum".

Y añadió: "Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la selección, basta con ver las cifras".

Portugal comenzará la defensa de su título de la Liga de las Naciones este jueves contra Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa, y el día 27 se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland a domicilio.

La selección lusa continuará en territorio nórdico para enfrentarse a Dinamarca el 1 de octubre, y volverá a medirse a los noruegos el 4 en el Estadio do Dragão, en Oporto.