Sargazo amenaza playas de Tela y La Ceiba: alistan plan de limpieza de cara al feriadón

Tela, Atlántida. A las puertas del Feriado Morazánico, las playas de Tela, el destino turístico más visitado de Honduras se enfrenta a una amenaza: la llegada masiva de sargazo. Aunque hasta el momento la cantidad en la orilla es mínima y está siendo recolectada por personal municipal, autoridades municipales coordinan planes de acción para evitar que la plaga marina, empañe la experiencia de miles de visitantes. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos), emitió una advertencia sobre la elevada probabilidad de que cuantiosas cantidades de sargazo impacten las costas del Caribe hondureño en los próximos días, impulsadas por las corrientes marinas y los vientos predominantes. Los monitoreos satelitales y marítimos confirman una masiva presencia de esta macroalga en la región, situando en nivel de máxima alerta a los sectores comprendidos entre Puerto Cortés y Omoa, así como la franja costera que abarca desde Barra Patuca hasta Iriona, Colón.

El sargazo es una macroalga que flota en la superficie del océano y que, al acumularse y descomponerse en las playas, puede liberar gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, además de afectar los ecosistemas locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La macroalga, que en los últimos días ha afectado gravemente las costas de Omoa y Puerto Cortés, ya se visualiza frente al litoral teleño y se prevé que comience a impactar con mayor intensidad en los próximos días. La situación genera una honda preocupación en el sector turístico local, considerando la proximidad de la semana del Feriado Morazánico. La acumulación de esta alga podría generar serios inconvenientes tanto para los visitantes como para los comerciantes de la zona.

Hasta el momento, la cantidad de alga que ha llegado a la orilla es moderada. Sin embargo, el personal de Servicios Públicos y el Departamento de Playas y Bulevares ya ejecuta labores diarias de recolección y limpieza manual para mantener los espacios despejados. Se estima que la franja afectada abarcaría desde la comunidad de Tornabé, pasando por las playas céntricas de la ciudad, hasta llegar a Triunfo de la Cruz y sectores aledaños. Óscar Miller, director del Comité de Emergencia Municipal (Codem), confirmó que ya se están articulando los esfuerzos para medir el impacto y actuar con rapidez. “Ya estamos trabajando en conjunto con la Unidad Municipal Ambiental (UMA); estamos analizando en cuánto tiempo nos llegaría el sargazo para definir un plan de limpieza formal. Lo poco que ha llegado, el Departamento de Playas y Bulevares lo está levantando de inmediato”, detalló Miller.

Como parte de la estrategia institucional, hoy se llevará a cabo una reunión clave entre las autoridades municipales y los departamentos vinculados a las áreas de Turismo, Limpieza y Medio Ambiente, con el objetivo de consolidar un plan de acción integral.