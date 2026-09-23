Más de 400 niños aprendieron sobre el TDAH con la historia de “Raulito”

San Pedro Sula, Honduras. El proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA continuó el martes su recorrido por los centros educativos que forman parte de su tercera edición para seguir conversado sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), tema central del primer fascículo.

Con entusiasmo, más de 400 estudiantes y el cuerpo docente del centro de educación básica Dionisio de Herrera, en barrio Río de Piedras, dieron la bienvenida al equipo de LA PRENSA y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de la directora Esmeralda Figueroa, quien animó a los niños y jóvenes a aprovechar cada una de las actividades preparadas.

Luego, los alumnos pusieron a prueba su concentración, coordinación y trabajo en equipo mediante distintas dinámicas dirigidas por el máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH.