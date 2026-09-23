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Más de 400 niños aprendieron sobre el TDAH con la historia de “Raulito”

El proyecto Mente Sana llegó al centro de educación básica Dionisio de Herrera para hablar de salud mental con los estudiantes mediante fascículos y dinámicas

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 06:00 -
  • Jacqueline Molina
Más de 400 niños aprendieron sobre el TDAH con la historia de “Raulito”

Estudiantes del centro de educación básica Dionisio de Herrera muestran con alegría el primer fascículo de la tercera edición de Mente Sana.

 Fotos: Yoseph Amaya

San Pedro Sula, Honduras. El proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA continuó el martes su recorrido por los centros educativos que forman parte de su tercera edición para seguir conversado sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), tema central del primer fascículo.

Con entusiasmo, más de 400 estudiantes y el cuerpo docente del centro de educación básica Dionisio de Herrera, en barrio Río de Piedras, dieron la bienvenida al equipo de LA PRENSA y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de la directora Esmeralda Figueroa, quien animó a los niños y jóvenes a aprovechar cada una de las actividades preparadas.

Luego, los alumnos pusieron a prueba su concentración, coordinación y trabajo en equipo mediante distintas dinámicas dirigidas por el máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH.

Así se vivió el lanzamiento de la tercera edición de Mente Sana

Primero participaron en el reto de construir una torre y posteriormente trabajaron juntos para formar diferentes figuras, actividades que despertaron el interés y prepararon el ambiente para la lectura del fascículo.

Misma que permitió a los estudiantes conocer a “Raulito, el parlanchín”, un niño que enfrentaba dificultades para concentrarse, permanecer quieto y relacionarse con las personas a su alrededor.

Aunque su comportamiento podía interpretarse como rebeldía, detrás de esas conductas estaba el TDAH. Al finalizar la lectura, Guzmán explicó más sobre este trastorno de salud mental, sus manifestaciones y abordaje, y abrió un espacio para que los estudiantes compartieran lo aprendido.

Los maestros del centro Dionisio de Herrera también se sumaron a las actividades para apoyar a sus alumnos.

Los maestros del centro Dionisio de Herrera también se sumaron a las actividades para apoyar a sus alumnos.

 (Foto: Yoseph Amaya)

Alejandra, de sexto grado, destacó que una de las principales enseñanzas fue que las dificultades relacionadas con la salud mental pueden mejorar cuando existe el acompañamiento adecuado.

Mientras que Génesis señaló que Raulito podía parecer al principio un niño que se metía en problemas, pero detrás de esas conductas existía una razón que necesitaba ser comprendida.

Estudiantes leen el primer fascículo de Mente Sana, titulado Raulito, el parlanchín.

Estudiantes leen el primer fascículo de Mente Sana, titulado "Raulito, el parlanchín".

 (Foto: Yoseph Amaya)

Wilmer, también de sexto grado, coincidió con sus compañeras y destacó que es importante identificar las señaales y buscar apoyo.

Al cierre de la actividad, Figueroa destacó la alegría con la que los estudiantes participaron y aseguró que desde ya esperan las próximas visitas, en las que también se abordarán la ansiedad, la depresión y la adicción a las pantallas y redes sociales.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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