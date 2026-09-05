  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

“Lo que están haciendo es salvar vidas”

Esmeralda Figueroa, directora del centro Dionisio de Herrera, destacó la importancia del proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos