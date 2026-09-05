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“Lo que están haciendo es salvar vidas”
Esmeralda Figueroa, directora del centro Dionisio de Herrera, destacó la importancia del proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA.
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Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 12:09
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