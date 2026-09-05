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Exempleada de Nueva Med revela cómo presionaban a pacientes para vender tratamientos

Según la joven, primero se ganaban la confianza de los pacientes, después buscaban sus debilidades y finalmente utilizaban supuestos diagnósticos y advertencias sobre enfermedades graves para convencerlos de comprar tratamientos

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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