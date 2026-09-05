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Venezuela apuesta por el petróleo: busca producir más de 1.5 millones de barriles diarios

La mandataria, con ocho meses al frente del Ejecutivo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, resaltó la firma de convenios para el desarrollo de campos verdes

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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