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Mundo
Hondureño es arrestado en USA por presuntamente registrarse para votar sin ser ciudadano
El detenido fue identificado como Darwin Jonathan Rivera Flores, originario de Honduras y residente en la comunidad de Winnetka, en el Valle de San Fernando, California
Redacción La Prensa
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Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 10:08
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Redacción La Prensa
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