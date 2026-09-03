  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

“Me trataban como un animal”: joven haitiano pierde la vida en Ohio tras llevar monitor de ICE

En declaraciones al medio Miami Herald, el padre afirmó que el joven había empezado la universidad, aspiraba a ser un atleta universitario y se había inscrito en un programa del Ejército de EE UU

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos