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Las últimas declaraciones de Dereck McNeil antes de morir sobre el caso Angie Peña

Sale a la luz un video con declaraciones de Dereck McNeil antes de morir, en las que habla sobre el caso de Angie Peña.Video: Radio Progreso

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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