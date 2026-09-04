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Las últimas declaraciones de Dereck McNeil antes de morir sobre el caso Angie Peña
Sale a la luz un video con declaraciones de Dereck McNeil antes de morir, en las que habla sobre el caso de Angie Peña.Video: Radio Progreso
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:09
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