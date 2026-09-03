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ATIC se lleva a personal de Nueva Med, clínica denunciada por medios

La clínica fue señalada en investigaciones de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium sobre presuntas irregularidades.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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