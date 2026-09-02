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Pobladores de Guanaja exigen justicia por asesinato de jefe de Policía Municipal

Los habitantes protestan por la muerte de Derrel Trevor Moore Forbes y demandan celeridad para esclarecer el crimen.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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