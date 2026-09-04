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¡Bachata, amor y euforia! Así se vivió el concierto en San Pedro Sula

Prince Royce y Romeo Santos hicieron vibrar a sus seguidores en una noche llena de música y romance.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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