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Espectáculos
¡Bachata, amor y euforia! Así se vivió el concierto en San Pedro Sula
Prince Royce y Romeo Santos hicieron vibrar a sus seguidores en una noche llena de música y romance.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:09
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Redacción La Prensa
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