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Prisión preventiva para siete presuntos miembros de la MS-13 en Villanueva
Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de la MS-13, capturados durante un operativo en Villanueva, Cortés.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:09
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Redacción La Prensa
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