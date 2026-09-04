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Prisión preventiva para siete presuntos miembros de la MS-13 en Villanueva

Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de la MS-13, capturados durante un operativo en Villanueva, Cortés.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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