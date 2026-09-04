  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Ley Antihurto de energía avanza en Honduras: estas serían las sanciones por robar electricidad

Una ley antihurto busca penalizar el robo de energía y reducir las pérdidas financieras de la Enee

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos