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EE. UU. celebra reforma energética de Honduras y ve oportunidad de inversión

Juan Pablo Segura destacó la reforma energética de Honduras y señaló oportunidades para inversión, tecnología y empleos de empresas estadounidenses

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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