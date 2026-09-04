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Deportes
Espinel habla sobre Benguché y responde sobre la situación de Jeaustin Campos
El entrenador valoró el trabajo de sus dirigidos y analizó el triunfo ante Platense, habló de Benguché y Álvarez, y la situación que atraviesa el tico Jeaustin Campos.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 09:09
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Redacción La Prensa
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