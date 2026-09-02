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Emilio Izaguirre: "Para el fútbol de élite hay que trabajar 24 horas al día"

El exdefensa del Celtic defiende la decisión de Kervin Arriaga de jugar en Grecia y remarca la importancia de levantar títulos sobre competir en zonas bajas.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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