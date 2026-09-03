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Michael Bradley elogia a David Ruiz tras su llegada a New York Red Bulls

El entrenador estadounidense destacó al volante catracho en su presentación.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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