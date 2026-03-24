Sábado 28: Así puede disfrutar de los hermosos Cayos Cochinos desde L1,000 esta Semana Santa

La Ceiba, Atlántida

Si busca un destino hermoso, con aguas turquesas, comida deliciosa y cultura viva para esta Semana Santa, los Cayos Cochinos en el departamento de Islas de la Bahía es el sitio indicado. Este espectacular archipiélago se posiciona como la joya de la corona del Caribe hondureño. Es un Monumento Natural Marino que ofrece aguas turquesas, arrecifes de coral y una conexión única con la etnia garífuna en el cayo Chachahuate. Si nunca ha ido, pero es un pendiente por tachar en su agenda, aquí le contamos todo lo que necesita saber para planear su viaje en Semana Santa. Los precios varían según el punto de partida y los servicios incluidos, pero para esta temporada 2026 se manejan precios y paquetes en los siguientes rangos:

Tours de un día saliendo desde la comunidad garífuna de Sambo Creek en La Ceiba andan costando entre 1,000 y 1,200 lempiras, dependiendo de los servicios. Algunas touroperadoras ofrecen el servicio de transporte desde La Ceiba hasta Sambo, recorrido que se hace en unos 15 minutos. Cabe destacar que hay paquetes con estadía dos días una noche en cabañas típicas. Los precios rondan entre 3,900 y 4,500 lempiras, incluyendo traslados, alojamiento básico, comidas (desayuno, almuerzo y cena) y tours de snorkel. En cuanto a la gastronomía en los cayos, un almuerzo tradicional de pescado frito con tajadas y arroz con frijoles en la comunidad de Chachahuate cuesta entre 300 y 400 lempiras. Se pagan aparte del tour.

¿De dónde se viaja y cómo llegar?

Sambo Creek es el punto más popular y cercano para viajar hacia los Cayos, ya que la mayoría de las lanchas salen de aquí, el recorrido es de unos 50 minutos. También se puede hacer el viaje desde la aldea garífuna de Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa. Es la ruta más corta por mar, ya que se hace en unos 18 minutos, aunque el acceso terrestre a la comunidad puede tomar más tiempo. También hay algunas empresas que salen desde el muelle de cabotaje de La Ceiba, ideal para quienes prefieren salir directamente desde la ciudad con operadoras que incluyen el traslado al puerto.

Horarios del viaje

Las excursiones suelen comenzar a las 7:00 am para aprovechar el mar tranquilo y regresan entre las 2:30 pm y 3:30 pm, antes de que el oleaje de la tarde se vuelva más fuerte. Se pide a los viajeros estar una hora antes en los puntos de embarque.

Para garantizar una experiencia segura y con guías certificados, estas son algunas de las empresas que lideran los viajes a Cayos Cochinos.

Tourist Options, una de las operadoras con salidas desde La Ceiba y Sambo Creek. Cayos Tours, conocidos por sus promociones accesibles y desde Sambo Creek. Reservaciones La Ceiba, ofrecen paquetes que incluyen equipo de snorkel y visitas a la estación científica. También está Chachahute Tour saliendo desde Nueva Armenia. Para reservaciones en algunas touoroperadoras y no te pierdas la aventura de visitar los paradisiacos Cayos Cochinos, puede llamar a los números 9703-4260, 9587-0874 y 9978-8868.

¿Qué incluye el tour típico?

La mayoría de los paquetes básicos para este verano ofrecen: transporte marítimo ida y vuelta con chaleco de seguridad. Pago de la tasa de entrada al monumento natural marino. Visita a la estación científica en Cayo Mayor. Caminata guiada en busca de la Boa Rosada (especie endémica). Tiempo de snorkel en los arrecifes coralinos. Descanso y tiempo libre en el atolón de Chachahuate.