¿Qué es la Estrategia Territorial de Sedesol y cómo funcionará en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) puso en marcha su Estrategia Territorial, un modelo de gestión diseñado para acercar los servicios de protección social a las comunidades y mejorar la atención a las familias en condición de vulnerabilidad en Honduras. La Estrategia Territorial contempla que 122 gestores sociales, 18 coordinadores departamentales y 18 oficiales de atención al participante se movilicen directamente por los municipios del país para mantener contacto con las comunidades y dar seguimiento a las necesidades de las familias. El personal utilizará motocicletas para realizar visitas de campo, identificar hogares y actores locales, atender consultas y reclamos, acompañar a las familias y coordinar respuestas con las instituciones correspondientes.

De esta manera, la Sedesol busca que su presencia en territorio no se limite a actividades administrativas, sino que permita conocer directamente las necesidades de la población y dar seguimiento a cada caso. La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, explicó que las 158 personas que integran esta estructura territorial serán el enlace de la institución en los municipios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Esta coordinación que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Social donde tenemos a 158 personas que van a estar ya en territorio, que son los que van a ser nuestras manos y nuestros ojos en cada uno de los municipios, los que van a estar cerca de la población, los que van a estar viendo y respondiendo las necesidades”, dijo Juárez. La funcionaria agregó que este personal también tendrá un papel de coordinación ante situaciones que requieran atención en los municipios, como la sequía, y podrá apoyar a otros programas o secretarías cuando sea necesario atender temas específicos en territorio.

La iniciativa forma parte del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social que impulsa la nueva Sedesol.

Sedesol transferirá motocicletas para el despliegue territorial

Para facilitar la movilización del personal, la Sedesol reasignó un lote de motocicletas como parte del proceso de liquidación de Proasol. En este marco, se transfirieron 15 motocicletas a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con una inversión de 2.2 millones de lempiras, para fortalecer su capacidad operativa.

Además, otras 170 motocicletas serán destinadas a la movilización de gestores sociales, coordinadores departamentales y oficiales de atención al participante en todo el país. Según la información proporcionada por la institución, estas motocicletas forman parte de los bienes reasignados a través de la Comisión Liquidadora, con una inversión de más de 14.2 millones de lempiras.

La entrega de insumos y herramientas al personal de campo se realizó en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, donde participaron la ministra Fátima Juárez, el gobernador de Francisco Morazán, Blas Ramos, y miembros de la Junta Liquidadora.

Reacciones a la nueva estrategia de Sedesol

El gobernador de Francisco Morazán, Blas Ramos, destacó la coordinación entre las instituciones y el trabajo que realizarán los gestores sociales en los municipios. “Es una sintonía de trabajo, una sintonía de pensamiento, una sintonía en realizar acciones que van en beneficio de la ciudadanía. Estos gestores que hoy reciben estos equipos en una clara y evidente muestra de la buena utilización de los recursos del Estado”, dijo.

Además, agregó que la nueva Sedesol representa, según su valoración, un cambio en la gestión de la institución y destacó el trabajo de las autoridades y del personal.