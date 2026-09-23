El Gobierno Trump endurece la política de visados para evitar el "turismo de nacimiento"

Washington, Estados Unidos. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en viajar al país con el propósito de dar a luz allí para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

"Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en una declaración oficial.

Rubio denunció la existencia de redes extranjeras de turismo de nacimiento que "han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro".