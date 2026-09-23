Otorgan fianza a periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por el ICE en EE UU

San José, Costa Rica. El periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, muy crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, será puesto en libertad bajo fianza tras permanecer detenido más de una semana bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó este miércoles su esposa, Deykell Santamaría. "De última hora les informamos que a nuestro director Luis Galeano le han otorgado la fianza y podría salir hoy o mañana", escribió su esposa a través de la plataforma Café con Voz. Luis Manuel Chavarría Galeano (48 años), más conocido como Luis Galeano, es el director del programa de opinión y debate Café con Voz que fue detenido el lunes de la semana pasada en Orlando, en el centro de Florida (EE.UU.), mientras trabajaba como conductor de Uber.

Tras ello fue trasladado a un centro de detención de migrantes que gestiona el Gobierno de Florida en el condado de Baker, en el norte del estado, y que tiene una audiencia fijada para el 2 de octubre, según relató su esposa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes pasado a las autoridades de Estados Unidos que eviten la deportación del periodista nicaragüense, y naturalizado español desde julio de 2025, y que le garanticen un proceso justo y acceso a defensa legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también pidió el lunes de la semana pasada que Galeano no sea deportado a Nicaragua: "Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió".