ICE detiene al periodista nicaragüense Luis Galeano en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo este lunes al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, muy crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo. "Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE", publicó la plataforma Café con Voz, que dirige el comunicador con su esposa, Deykell Santamaría, desde el exilio en Miami.

Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado "traidor a la patria", privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023 junto a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, entre una lista de 94 personas. Su esposa confirmó a periodistas que Galeano se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido y que posteriormente la llamó desde una estación de policía en Orlando, Florida.