  1. Inicio
  2. · Mundo

ICE detiene al periodista nicaragüense Luis Galeano en Florida

El periodista, crítico del régimen de Daniel Ortega, fue arrestado en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 14:42 -
  • Agencia EFE
ICE detiene al periodista nicaragüense Luis Galeano en Florida

Luis Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado "traidor a la patria", privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo este lunes al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, muy crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE", publicó la plataforma Café con Voz, que dirige el comunicador con su esposa, Deykell Santamaría, desde el exilio en Miami.

Daniel Ortega "se quitó la máscara": opositor reacciona a fin de las elecciones en Nicaragua

Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado "traidor a la patria", privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023 junto a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, entre una lista de 94 personas.

Su esposa confirmó a periodistas que Galeano se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido y que posteriormente la llamó desde una estación de policía en Orlando, Florida.

Claves para entender el por qué Daniel Ortega quiere abolir las elecciones

Galeano abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, según informó entonces, tras la orden de captura girada por un juez de Managua, en medio de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de ese año.

El comunicador, que trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y que fue redactor de la delegación de Nicaragua de la Agencia EFE (2004-2006), transmitía su programa en el canal 100% Noticias que fue allanado por la Policía Nacional, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, y posteriormente sus oficinas fueron decomisadas.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias