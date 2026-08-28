ICE arresta a influencer ultraderechista que apoyaba las deportaciones masivas de Trump

Luisiana, Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo al influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, quien fue simpatizante del presidente Donald Trump y su política de deportaciones masivas, según muestra la base de datos de la agencia migratoria este viernes. El localizador de detenidos de ICE muestra que Yiannopoulos, quien fue asesor del rapero Kanye West y editor de Breitbart News, uno de los principales medios de la derecha estadounidense, está bajo custodia de la agencia migratoria y bajo jurisdicción de la oficina de Alexandria, en el sureño estado de Luisiana.

Según ICE, Yiannopoulos ingresó legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, a través de la ciudad de Nueva York. "Él eligió excederse en su estancia violando las leyes de nuestra nación", indicó la agencia. Añadió que Yiannopoulos recibió una orden final de remoción por parte de un juez de inmigración el 22 de julio, después de no presentarse a su audiencia de inmigración. "Permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de la remoción".

El arresto con fines de deportación en Nueva Orleans del influencer lo reportaron los medios TMZ y Telegraph, que apuntó que "el estatus de su visa ha despertado la atención después de que cayó de la gracia de altos funcionarios por sus crecientes declaraciones hostiles" hacia la Administración de Trump. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2025, Yiannopoulos mostró su apoyo en las redes sociales a Trump y su agenda migratoria al pedir "total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones", además de "insistir en que esta Administración" tiene que "deportar a millones y millones de personas" porque "sin eso, nada más importa". Pero el británico, de 41 años, ha acusado este año a Trump de corrupción y de estar influenciado por Israel, y lo ha criticado también por su manejo de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein. En este contexto, el hombre empezó a recibir críticas de personas cercanas al presidente, como la influencer de ultraderecha Laura Loomer, quien celebró este viernes la noticia al afirmar que ella lo reportó al ICE y al FBI el año pasado por pedir que la asesinaran y por "apoyar a Hamás y el Ayatolá" de Irán).