Arrestan a joven en Texas tras amenazar con disparar contra agentes de ICE

De acuerdo con los documentos relacionados con el arresto, cuatro agentes de ICE se encontraban en el estacionamiento de una oficina de Homeland Security Investigations, ubicada en la zona de Jackson Keller Road, mientras se preparaban para participar en una operación para localizar a un fugitivo.

Texas, Estados Unidos. Un hombre de 20 años, identificado como Josue David Pineda Muñoz, fue arrestado el pasado 20 de agosto en San Antonio, Texas, luego de ser acusado de amenazar con disparar contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la declaración jurada, Pineda Muñoz habría pasado varias veces frente al lugar a bordo de una camioneta Honda CR-V de color rojo. Durante una de esas ocasiones, presuntamente levantó un objeto oscuro en dirección a los agentes.

Los oficiales, al considerar inicialmente que el objeto podía tratarse de un arma de fuego, buscaron cobertura y desenfundaron sus armas como medida de precaución.

Posteriormente, uno de los agentes logró determinar que el objeto que Pineda Muñoz sostenía era en realidad un teléfono celular y no un arma de fuego.

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Sin embargo, las autoridades señalaron que el joven continuó circulando por el área y que, en otra de las ocasiones, habría vuelto a levantar el teléfono mientras gritaba insultos y amenazaba a los agentes con dispararles.

A partir de las características del vehículo, los investigadores lograron identificarlo y posteriormente localizaron al sospechoso en una vivienda ubicada en el sector North Side de San Antonio.

Pineda Muñoz fue detenido y enfrenta un cargo de amenaza terrorista, considerado un delito grave de tercer grado bajo las leyes del estado de Texas.

Tras su arresto, un juez estableció una fianza de 25,000 dólares. De acuerdo con la información disponible sobre el caso, el acusado pagó la cantidad fijada y quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial.

Las acusaciones se derivan de las presuntas amenazas realizadas contra los agentes federales durante el incidente ocurrido frente a las instalaciones de Homeland Security Investigations.

El caso permanece bajo el proceso correspondiente en Texas, mientras las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el cargo presentado contra Pineda Munoz.