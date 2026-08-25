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ICE registra 50.000 detenciones durante segundo mandato de Trump

Las detenciones de ICE alcanzaron en julio su nivel más alto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con 49.571 arrestos, según datos por la Universidad de California Berkeley

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 13:19 -
  • Agencia EFE
ICE registra 50.000 detenciones durante segundo mandato de Trump

Las detenciones realizadas por ICE aumentaron 15 % en julio y alcanzaron las 49.571, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. alcanzó la cifra de detenciones más alta en lo que va del Gobierno del presidente Donald Trump, con casi 50.000 personas arrestadas, según datos de la Universidad de California Berkeley.

El mes pasado ICE detuvo a 49.571 extranjeros, según el análisis del proyecto 'Deportation Data Project' de la UC Berkeley basado en datos proporcionados por la agencia migratoria, lo que representa un aumento del 15 % respecto a las 43.021 registradas el mes anterior.

La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato del presidente Trump que ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año. Sin embargo, las detenciones en total no se acercan a la meta puesta por la Casa Blanca.

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En lo que va del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre del 2025 a septiembre del 2026, ICE ha detenido a 368.135 extranjeros, de acuerdo a los datos del proyecto.

Se espera que el número de detenciones en agosto se mantenga en esos niveles. El Departamento de Seguridad Interna informó del arresto de más de 1.300 inmigrantes indocumentados durante un operativo del ICE en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

El departamento destacó que los arrestos se realizaron a pesar de las políticas de santuario de inmigrantes vigentes en algunos condados de esos dos estados.

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El Gobierno Trump ha enfrentado fuertes críticas por ciertos operativos que se han cobrado la vida de varias personas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en Mineapolis.

La política migratoria, uno de los puntos fuertes de su campaña, le estaría pasando factura al mandatario entre los votantes. La mitad de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas es demasiado agresiva, según una reciente encuesta publicada a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato.

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