Trump acusa a Canadá de querer "llevar a la quiebra" a empresas de EE.UU.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a Canadá de querer perjudicar intencionalmente a empresas estadounidenses y aseguró que el país vecino es el más "difícil" e "intransigente" con los que ha tratado, en medio de la guerra comercial entre ambas naciones. "Canadá ha estado 'estafando' a EE.UU. durante décadas. Han estado imponiendo a nuestros agricultores aranceles del 400 % y más. Han llevado a la quiebra a muchas empresas estadounidenses magníficas", aseguró Trump en su red Truth Social.

Este es el tercer mensaje en lo que va de martes donde el mandatario critica duramente a Ottawa, a la que impuso aranceles del 50 % sobre unos 20.000 millones de dólares en productos tras el fracaso del diálogo para llegar a un acuerdo con condiciones que el Gobierno canadiense consideró "inaceptables". Según Trump, "durante 10 años (los canadienses) se negaron a certificar los aviones Gulfstream", una situación que terminó con su intervención. "Querían acaparar el 100 % del mercado para el competidor canadiense de Gulfstream", afirmó sin pruebas. "Trato con muchos países, y Canadá es, con diferencia, el más difícil e intransigente. Se creen con derecho a todo, pero no son un estado (de EE.UU.), ¡y se les acabó el privilegio!", insistió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En un cuarto mensaje publicado apenas 20 minutos después, el republicano advirtió que "en los últimos 10 años, Estados Unidos perdió, en promedio, 60.000 millones de dólares anuales en su relación con Canadá".