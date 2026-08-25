Trump pierde credibilidad ante una guerra de mensajes contradictorios y sin final claro

Washington, Estados Unidos. La prolongación de una guerra que iba a durar semanas y cumple seis meses, sin visos de un final, o las repetidas afirmaciones sobre un estrecho de Ormuz reabierto que sigue bloqueado, han erosionado la credibilidad del presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien sus adversarios acusan de cambiar de mensaje "cada 24 horas" hasta el punto de tener cada vez menos impacto en los mercados y los precios del petróleo. La Operación Furia Épica lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero estaba "casi completada" en marzo y era una "victoria total" en abril, en palabras de un presidente que comunicó al Congreso en mayo el fin de las hostilidades directas con Teherán.

Al menos una decena de veces, Irán desmintió a Trump sobre una inminente tregua que finalmente se firmó el 17 de junio y expiró en agosto con unas supuestas conversaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, que el país persa volvió a negar al asegurar que solo negociaba con Omán. Hoy las conversaciones están estancadas. Seis meses después resulta difícil trazar una cronología entre lo dicho y lo realmente sucedido, mientras Trump insiste en que controla el estratégico paso del comercio mundial de crudo y gas, aunque el último fin de semana de agosto apenas transitaron por este 20 buques, un 90 % menos de lo habitual. "El enfoque de Trump, propio del arte de la negociación, siempre fue propenso a cambios bruscos de postura, pero la guerra ha hecho que sus incoherencias sean más evidentes y su credibilidad aún más dudosa", expresó a EFE el economista de la Institución Brookings, Douglas A. Rediker. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La retractación TACO

La política arancelaria de Trump popularizó el acrónimo TACO (Trump Always Chickens Out), que significa que 'Trump siempre se acobarda', entre responsables, analistas y mercados que asumen una acción de amenazas exageradas para alcanzar determinados objetivos, pero, en política exterior, esta actitud está cambiando la percepción de los aliados.

Y a estos "les resulta difícil ver las alianzas de larga data como algo más que relaciones transaccionales, donde algunos valores compartidos fundamentales, intereses estratégicos y compromisos históricos ya no impulsan las políticas ni la credibilidad de dichos compromisos", estima A. Rediker. Las licencias de Trump de "tomarse ciertas libertades con los hechos y la precisión" se aplicaban a asuntos internos y civiles, percibe el profesor de la Universidad Americana Garren Martin, pero "resulta particularmente llamativo ver el mismo patrón en las declaraciones sobre la conducción de una guerra". El mismo Trump aseguró a dos semanas del inicio de la ofensiva que un predecesor de la Casa Blanca le expresó en una conversación privada su pesar por no haber atacado a Irán de la misma manera. Los representantes de los cuatro presidentes estadounidenses en vida - tres demócratas y un republicano - se apresuraron a negar la existencia de un encuentro semejante. Para los analistas, cada día es más necesario escuchar las reacciones de Irán para entender la evolución de las conversaciones o eventuales acuerdos y seguir las verificaciones independientes para conocer la situación real sobre el terreno. "El problema es que los adversarios, en particular, han reconocido cada vez más este patrón. Por ello, es menos probable que presten mucha atención a cada declaración (de Trump), porque saben que muchas de ellas pueden no significar gran cosa al final", deduce Martin.

Tácticas, no estrategias