Hondureño es arrestado por ICE tras salir de prisión en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con ICE, agentes de la agencia detuvieron a Varela Cantarero luego de que fuera liberado de una prisión federal, donde cumplía una condena relacionada con antecedentes penales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó sobre el arresto de Douglas Varela Cantarero, ciudadano hondureño que, según la agencia, se encontraba ilegalmente en el país y había sido deportado previamente.

La agencia migratoria estadounidense identificó al hondureño como un presunto agresor en un caso de violencia doméstica y señaló que cuenta con múltiples condenas en su historial criminal.

Entre los antecedentes mencionados por ICE figuran delitos relacionados con atropello y fuga, ingreso ilegal a Estados Unidos, reingreso ilegal al país y narcotráfico.

ICE indicó que Varela Cantarero había sido deportado anteriormente de Estados Unidos y posteriormente volvió a ingresar al territorio estadounidense de manera ilegal.

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Tras su salida de la prisión federal, agentes migratorios procedieron a detenerlo para mantenerlo bajo custodia mientras avanzan los trámites relacionados con su expulsión del país.

La agencia no proporcionó en el comunicado detalles sobre las fechas de las condenas, las circunstancias específicas de cada delito ni cuándo se produjo su deportación anterior.

ICE señaló que el hondureño permanecerá bajo custodia a la espera de su remoción de Estados Unidos, conforme al proceso migratorio correspondiente.

La detención fue presentada por la agencia como parte de las acciones dirigidas contra extranjeros que, según las autoridades migratorias, cuentan con antecedentes criminales y permanecen o ingresan nuevamente a Estados Unidos de manera irregular.

ICE vinculó estas operaciones con las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump y destacó las medidas destinadas a reforzar el control de las fronteras estadounidenses.

El caso de Varela Cantarero se suma a las recientes acciones de ICE contra extranjeros con antecedentes penales que son puestos bajo custodia migratoria después de cumplir condenas en cárceles o prisiones estadounidenses.