Trump dice que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán

Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", afirmó el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

Estas declaraciones, que reflejan la falta de una negociación oficial para acabar con la guerra, llegan un día después de que Trump asegurara que existía un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica.