Unidades de Policía de Nueva York realizan detenciones inconstitucionales, según informe

Estados Unidos.

Las unidades especializadas de la Policía de Nueva York realizan detenciones, requisas y registros inconstitucionales, en su mayoría dirigidos a hombres negros y latinos, según reveló un informe publicado este lunes. El informe de la monitora independiente Mylan Denerstein supervisa el cumplimiento constitucional por parte de los equipos de Seguridad Vecinal, de Seguridad Pública y los de Respuesta Comunitaria, denominados colectivamente "unidades especializadas", en las detenciones, requisas y registros. Estas unidades se centran en detenciones, registros e inspecciones corporales "por iniciativa propia" en lugar de responder a llamadas de radio o quejas ciudadanas, y viajan en vehículos no identificados "para detener y registrar a personas" con acusaciones genéricas como "bultos en los bolsillos" o "lucir nerviosos", según indicaron en un comunicado las organizaciones Legal Aid Society y Legal Defense Fund.

De acuerdo con el informe, las tasas de cumplimiento de las unidades especiales no fueron significativamente superiores a las registradas en 2024 y no mostraron mejoría a través de 2025. "Esto es inaceptable porque el Departamento de Policía tiene la capacidad de hacerlo mejor". Entre los hallazgos más importantes del informe figura que el 91 % de los detenidos por las unidades especializadas eran negros o hispanos (hombres y mujeres) y que el 88 % eran hombres negros o hispanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informe reveló además que las unidades especializadas no lograron cumplir con casi todos los parámetros de cumplimiento constitucional ordenados por los tribunales en materia de detenciones, requisas y registros. Entre los hallazgos principales figura además que estas unidades lograron tan solo un 69 % de cumplimiento en las inspecciones corporales y un 62 % en los registros y que se identificó un patrón recurrente en los informes policiales sobre las intervenciones con el público redactados con lenguaje genérico para justificar la sospecha razonable.