Netanyahu acuerda con la Junta de Paz crear un grupo de trabajo para el desarme de Hamás

Jerusalén, Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado de su oficina que ha acordado con la Junta de Paz, el órgano que supervisa la tregua en Gaza, la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme del grupo islamista palestino Hamás en Gaza. "El primer ministro y la Junta de Paz mantuvieron conversaciones profundas y constructivas", recoge el comunicado. "Se acordó crear dos grupos de trabajo, uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza, que tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción en Gaza".

El anuncio se produce más de una hora después de que concluyera el encuentro en Jerusalén entre Netanyahu; Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump; y el representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov. "Un segundo grupo de trabajo se centrará en el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel", concluye el comunicado de la oficina del mandatario israelí. Netanyahu aún no ha aludido a Kushner, que llegó a Israel el domingo por la noche tras reunirse con los líderes de Hamás en Egipto, en sus declaraciones públicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reunión en la Oficina de Netanyahu, en Jerusalén, comenzó sobre las 11:00 hora local (8:00 GMT) y se extendió durante tres horas, según el diario israelí Haaretz. Al encuentro también acudieron el exprimer ministro británico Tony Blair y el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee.