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La BBC busca implicar a los hijos de Trump en la denuncia del presidente por difamación

La edición de dos fragmentos separados del discurso daba a entender que Trump había llamado a la violencia, lo que causó la denuncia por difamación

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 06:10 -
  • Agencia EFE
La BBC busca implicar a los hijos de Trump en la denuncia del presidente por difamación

El presidente Donald Trump en imagen de archivo. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Londres

La emisora pública británica BBC quiere que el juez que lleva el caso por difamación planteado por el presidente estadounidense Donald Trump contra la cadena cite a declarar a varios de los hijos de Trump.

Trump reclama a la BBC 10.000 millones de dólares por la emisión de un programa en el que aparecían fragmentos de su discurso de 2021 frente al Capitolio el día en que se produjo la invasión del edificio por partidarios suyos.

La edición de dos fragmentos separados del discurso daba a entender que Trump había llamado a la violencia, lo que causó la denuncia por difamación.

Ahora, la BBC quiere que Donald Trump Jr, Ivanka Trump y el esposo de esta última, Jared Kushner, testifiquen en el juicio con el argumento de que ellos tres tenían "constancia personal" del mensaje que Trump iba a pronunciar y por ello su testimonio es relevante para evaluar los objetivos e intenciones del presidente.

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Según explica hoy la BBC en su página web, los abogados de la cadena trataron el pasado mayo de entregar a Donald Jr, Ivanka y Jared la citación para que se presenten a declarar, pero el personal de seguridad se negó a recibir ningún documento tras varios intentos infructuosos.

Ahora, el equipo legal de la BBC pide al juez que lleva el caso que les permita utilizar un simple correo electrónico para hacer efectiva esa citación.

Tras la denuncia de Trump el pasado noviembre, la BBC ya se disculpó por la emisión de ese programa, y las consecuencias no quedaron ahí, pues su director general se vio forzado a dimitir, pero la cadena siempre se ha defendido contra las acusaciones de difamación.

Además, ha argumentado que el programa en cuestión ni siquiera era sintonizable desde Estados Unidos. En caso de seguir adelante, el caso será tratado el próximo febrero en una corte del estado de Florida. EFE

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