La BBC busca implicar a los hijos de Trump en la denuncia del presidente por difamación

Londres

La emisora pública británica BBC quiere que el juez que lleva el caso por difamación planteado por el presidente estadounidense Donald Trump contra la cadena cite a declarar a varios de los hijos de Trump.

Trump reclama a la BBC 10.000 millones de dólares por la emisión de un programa en el que aparecían fragmentos de su discurso de 2021 frente al Capitolio el día en que se produjo la invasión del edificio por partidarios suyos.

La edición de dos fragmentos separados del discurso daba a entender que Trump había llamado a la violencia, lo que causó la denuncia por difamación.

Ahora, la BBC quiere que Donald Trump Jr, Ivanka Trump y el esposo de esta última, Jared Kushner, testifiquen en el juicio con el argumento de que ellos tres tenían "constancia personal" del mensaje que Trump iba a pronunciar y por ello su testimonio es relevante para evaluar los objetivos e intenciones del presidente.