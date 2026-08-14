Resolución amenaza con dejar fuera de EEUU a inmigrantes que usen permisos de viaje

Estados Unidos.

Defensores de los inmigrantes advirtieron este viernes sobre "el peligro" que supone el reciente cambio a los permisos de viaje otorgados a indocumentados en proceso de legalización o protegidos por ciertos programas, que los expondrían a castigos de inadmisibilidad.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) emitió una nueva resolución sobre el uso del permiso de viaje, conocido como ‘advance parole’, que se otorga a inmigrantes favorecidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida (DACA) o se encuentran tramitando su ajuste de estatus o su petición de asilo.

El fallo en el caso 'Matter of DelCarmen-Lara' tendrá un impacto negativo considerable para los inmigrantes que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en el país y soliciten un permiso de viaje, lo que les podría acarrear un castigo para permanecer fuera del país de tres a diez años.