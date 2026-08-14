Jayleen Vargas fue hallada inconsciente dentro de una camioneta de Amazon

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

El hallazgo ocurrió la noche del lunes 10 de agosto, luego de que un vecino reportara actividad sospechosa en las cercanías de una vivienda.

Una joven puertorriqueña de 31 años, identificada como Jayleen Vargas, fue encontrada inconsciente dentro de una camioneta de reparto de Amazon en el condado de Lake, Florida.

De acuerdo con información, la camioneta llevaba aproximadamente cuatro horas estacionada frente a la propiedad, situación que llamó la atención del residente, quien solicitó a las autoridades un chequeo de bienestar.

Los equipos de Rescate de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del condado de Lake acudieron al lugar alrededor de las 7:22 de la noche.

Al llegar, los socorristas encontraron a Vargas inconsciente dentro del vehículo e iniciaron maniobras de emergencia para intentar salvarle la vida.

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Posteriormente, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario, donde fue declarada fallecida pese a los esfuerzos del personal de emergencia.

Uno de los vecinos relató que el agente que ayudó a sacar a la mujer del vehículo comenzó a toser y que las autoridades mostraron preocupación por la posible presencia de vapores dentro de la camioneta.

Como medida preventiva, el área fue despejada mientras los equipos de emergencia realizaban las labores correspondientes. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál fue la causa oficial de la muerte.

Según sus familiares, Vargas era natural de Aguada, Puerto Rico, y trabajaba como conductora de entregas para Amazon.

La empresa confirmó que la joven trabajaba como conductora y expresó su pesar por el fallecimiento. Amazon indicó que está colaborando con las autoridades mientras la Oficina del Sheriff del Condado de Lake continúa con la investigación del caso.