D4vd compró dos motosierras en Amazon tras acabar con Celeste Rivas

Estados Unidos.

Una breve comparecencia ante el tribunal de Los Ángeles el miércoles reveló el primer relato completo de lo que los detectives creen que le sucedió a Celeste , quien había sido reportada como desaparecida de su casa al este de Los Ángeles.

El joven de 21 años, cuyo nombre real es David Burke , podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato de la menor. Él niega el cargo.

Luego descuartizó el cadáver, usando una piscina inflable de plástico para contener la sangre, y lo metió en bolsas que dejó en su auto en las calles del lujoso barrio de Hollywood Hills, antes de partir para su gira musical por Estados Unidos, dijeron los fiscales.

El cantante asesinó a Celeste Rivas Hernández porque ella amenazó con revelar su relación sexual ilegal de larga data, que comenzó cuando ella tenía solo 13 años, según la acusación.

El cantante de R&B , D4vd utilizó dos motosierras compradas en Amazon para descuartizar el cuerpo de la adolescente que asesinó y dejó pudrirse en el maletero de su Tesla , según documentos de la fiscalía publicados el miércoles.

Mensajes que comprueban relación entre el cantante y la menor



La fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, presentó un informe detallando las pruebas que pretende presentar en un posible juicio.

El documento indica que numerosos mensajes de texto entre Burke y Celeste —que incluyen referencias a sexo, embarazo y aborto de emergencia, así como fotografías explícitas— dan fe de una relación sexual continua entre ambos que, según los fiscales, prosiguió incluso después de su ruptura oficial en noviembre de 2024, dos meses después del decimocuarto cumpleaños de Celeste.

En abril del año pasado, la adolescente, aparentemente celosa, le dijo a Burke que revelaría su relación, lo que podría haber puesto en peligro el inminente lanzamiento de su primer álbum de estudio, un evento que se esperaba que impulsara una carrera multimillonaria.

"Sabiendo que debía silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como había amenazado, poco después de su llegada a su casa, el acusado la apuñaló varias veces hasta la muerte y se quedó mirando mientras se desangraba", reza el documento.

Durante las semanas siguientes, encargó dos motosierras por Amazon, así como una bolsa para cadáveres, bolsas de lavandería resistentes y una piscina inflable.

"Tras colocar el cuerpo en la piscina inflable azul para evitar que la sangre se derramara en el suelo del garaje, el acusado utilizó una motosierra y posiblemente otras herramientas para amputarle las extremidades", alega el documento.

"Para distanciarse de la víctima, le amputó el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, ya que el anular tenía tatuado su nombre. Sus dedos no han sido recuperados".

"A continuación, el acusado colocó la cabeza y el torso en la bolsa para cadáveres que había comprado. Metió las extremidades en una bolsa de basura, que depositó en el maletero delantero, colocando la bolsa para cadáveres encima. Durante varias semanas, o posiblemente meses, el acusado dejó el cuerpo de la víctima descomponiéndose dentro de su Tesla".

Su cuerpo fue hallado en el vehículo después de que este fuera llevado a un depósito de vehículos, tras una denuncia oficial de abandono.

Los detectives, alertados por un olor fétido proveniente del coche, descubrieron los restos de Celeste pocos días antes de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Burke se ha declarado inocente de un cargo de asesinato, otro de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos.

El cantante permanece en prisión. Se espera que su caso se trate nuevamente el 12 de mayo.