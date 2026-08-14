Cae hombre acusado de amenazar de muerte a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este viernes a un hombre como sospechoso de publicar en redes sociales amenazas de muerte contra la presidenta del país, Laura Fernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el detenido es un hombre de 27 años de apellido Villalobos, quien el pasado 8 de mayo, día de la ceremonia de investidura presidencial, habría publicado en redes sociales amenazas de utilizar un arma de fuego contra la integridad de la mandataria Fernández.

La detención se llevó a cabo durante un allanamiento a una vivienda en la localidad de Desamparados, provincia de Alajuela (centro), donde los agentes decomisaron dispositivos electrónicos. El sospechoso fue entregado a la Fiscalía para su respectiva indagatoria.

El delito de amenazas agravadas se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, según el Código Penal costarricense.

Esta es la cuarta persona detenida este año como sospechosa de publicar amenazas contra la presidenta Fernández.

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El pasado 11 de marzo fueron detenidas dos personas como sospechosas de proferir amenazas públicamente contra el entonces presidente del país, Rodrigo Chaves, y la en ese momento presidenta electa, Laura Fernández.