Costa Rica teme una “invasión” de mineros ilegales por concesiones de Nicaragua a China

San José

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó este viernes su preocupación por una eventual “invasión” de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que ese país ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.

“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay 1.500 o 1.800 coligalleros (mineros artesanales). Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua, ¿Para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?”, declaró Fernández, tras una gira de campo a la localidad de Las Crucitas (norte), un sitio cercano a la frontera entre ambos países que está tomado por la minería ilegal de oro.

La mandataria agregó que su preocupación es que ocurra “un problema de invasión de esta cantidad de personas aquí”, lo que calificó como “una bomba de tiempo para Costa Rica que urge de una solución de manera inmediata”.

“Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado para seguir explotando irracionalmente y con un problema de seguridad donde no vamos a dar abasto”, añadió Fernández.

El Gobierno de Nicaragua ha cedido entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 84 lotes a diecinueve empresas chinas que ocupan 1.274.908,33 hectáreas, lo que representa más del 8,5 % del territorio nicaragüense y que incluyen áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río, en un informe titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en ese país centroamericano.