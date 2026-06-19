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El Gobierno colombiano rechaza apoyos públicos de Milei a candidatura de De la Espriella

De la Espriella aseguró el jueves que Colombia tendrá una "relación inmejorable" con Argentina si gana la segunda vuelta tras recibir el respaldo del mandatario argentino

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 17:45 -
  • Agencia EFE
El Gobierno colombiano rechaza apoyos públicos de Milei a candidatura de De la Espriella

El presidente de Argentina Javier Milei y el candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Colombia.

El Gobierno colombiano rechazó este viernes la declaraciones públicas que el presidente argentino, Javier Milei, ha hecho a la candidatura del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo contra el izquierdista Iván Cepeda.

"El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano", señaló la Cancillería en un comunicado.

De la Espriella aseguró el jueves que Colombia tendrá una "relación inmejorable" con Argentina si gana la segunda vuelta tras recibir el respaldo del mandatario argentino en una conversación telefónica divulgada por su campaña.

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En la conversación, Milei expresó su apoyo a De la Espriella y reiteró sus felicitaciones por los 10,3 millones de votos (43,7 %) obtenidos en la primera vuelta presidencial, en la que superó al senador Cepeda, quien alcanzó 7,6 millones de sufragios (40,9 %).

"Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral", añadió la Cancillería, que presentó una nota de protesta por lo ocurrido.

Para el Gobierno colombiano, "el principio de no intervención constituye un fundamento esencial del orden jurídico internacional" y las "recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado" por el ejecutivo "para que todos los actores internacionales obre con prudencia y responsabilidad".

De la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, también ha recibido el apoyo de otras figuras de la derecha mundial como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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