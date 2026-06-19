El Gobierno colombiano rechaza apoyos públicos de Milei a candidatura de De la Espriella

Colombia.

El Gobierno colombiano rechazó este viernes la declaraciones públicas que el presidente argentino, Javier Milei, ha hecho a la candidatura del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo contra el izquierdista Iván Cepeda.

"El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano", señaló la Cancillería en un comunicado.

De la Espriella aseguró el jueves que Colombia tendrá una "relación inmejorable" con Argentina si gana la segunda vuelta tras recibir el respaldo del mandatario argentino en una conversación telefónica divulgada por su campaña.