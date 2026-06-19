Israel ataca Líbano y deja al menos 3 muertos

Jerusalén/Beirut

El Ejército israelí informó este viernes de que atacó en la región de la Bekaa, en el este de Líbano, una supuesta infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá, lo que provocó la muerte de al menos tres personas, según fuentes oficiales libanesas, pese a la tregua en vigor entre Estados Unidos e Irán, que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

”Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron recientemente infraestructura de la organización terrorista Hizbulá en la región de Bekaa, en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hizbulá, que continúa promoviendo y llevando a cabo complots terroristas contra las fuerzas de las FDI”, dijo el Ejército israelí en un comunicado.

En esa acción, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, al menos tres personas —que no fueron identificadas— murieron por un ataque de aviones israelíes en la localidad de Al Jamaliyah, en el norte de Baalbek.

Horas antes, el Ejército israelí reportó que también continúa atacando a Hizbulá en diversas zonas en el sur de su país vecino.