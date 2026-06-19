Trump niega que EE UU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de “noticias falsas”.

El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.

Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluya un pago de 300 millones de dólares.

La versión sobre un posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.